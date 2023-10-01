Mahalli idareler seçimi tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerel seçimlerde bilindiği gibi belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenmektedir. Peki, "Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye ve muhtarlık seçim tarihi belli oldu mu?" İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ile 2024 yerel seçimlerin yapılacağı tarih...