Tarifeli uçak polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Samsun'daki "Bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. Herkes evinde huzur içinde yaşayacak. Biliyorum çok sorunlarınız var biliyorum. Çok sorunlar var biliyorum. Kasada para kalmadı biliyorum. Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam 27,5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi bir yerden değil, 2 yerden değil, 3-4-5 değil 11 yerden aylık alacak, bitireceğim bunların tamamını, adaletsizliği bitireceğim. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim" sözlerine karşılık verdi.
"TARİFELİ UÇAKLAMA MI YARIŞ EDECEKSİN?"
AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan, Neymiş uçakları satacakmış. Devlet yönetmekten senin haberin yok. Dünyayı dolaşacaksın neyle, tarifeli uçakla mı? Yarış edeceksin neyle, tarifeli uçakla mı? Trene binersin, otobüslerle seyahat edersin. Sonra da 'ben muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkacağım' dersin, Atatürkçü ya... Hayırlısı olsun, sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de aynı. Bunlardan bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: O KADAR DA KÖTÜ DEĞİL
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan karşılık verdi.
CHP lideri şunları söyledi:
"Erdoğan 'Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz' demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi."
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