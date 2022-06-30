Tapu kavgasında karısını öldürdü!

İHA

Son dakika... İstanbul Ümraniye'de bir kişi, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren cani ise polis ekiplerine teslim oldu.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift, tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, “Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa ancak görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış” dedi.