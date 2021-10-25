Tankları durduran 15 Temmuz gazisi koronaya yenildi

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş (42), memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, yaşadığı İstanbul'da yeni tip karonovirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen 5 çocuk babası Kıntaş'ın cenazesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Kıntaş'ın yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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