Tam vahşet! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü

İHA

Korkunç olay ilçede bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Mersiye G. (25) isimli kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından 2 ayrı noktadan bıçakladı.

İHA'nın haberine göre olay, aynı evde kalan Mersiye G.'nin annesinin, genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ile ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Korkunç olayda talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.