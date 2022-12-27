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Son dakika haberler... Zeytinburnu'nda köpeği yakarak öldürdüler 

İstanbul'da tam bir kâbus yaşandı. Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda tasmalı ve zincirli olduğu kaydedilen bir köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürüldü

Giriş: 27.12.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Tam bir kâbus! İstanbul'da köpeği yakarak öldürdüler
Tam bir kâbus! İstanbul'da köpeği yakarak öldürdüler
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DHA

Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.

ESNAF KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

"GELDİĞİMİZDE HÂLÂ YANIYORDU"

Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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