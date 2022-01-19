Tam 5 gün oldu! Haber yok!

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Esra Ülkan, yaşadığı birtakım sorunların ardından geçtiğimiz perşembe günü evinden ayrıldı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İHA'daki son dakika haberine göre ailesi bir süre sonra telefonla aradığı kızlarına ulaşamadı. Tüm girişimlerine rağmen Esra Ülkan’dan haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür aramalarına devam ede aile Ülkan’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor.

"HER YERİ ARADIK SONUÇ ALAMADIK"

Abla Fatma Ülkan, kız kardeşinin hayat dolu iyi bir insan olduğunu belirterek, “Kardeşim geçtiğimiz perşembe günü evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık. Çok da arkadaş çevresi bulunmuyor. Biz gereken her yeri aradık ama bir sonuç alamadık.

KAÇIRILMA ŞÜPHESİ VAR

Böyle yapmazdı. Kardeşimin kaçırıldığından ya da bir yerde tutulduğundan şüpheleniyoruz. Gören, duyan bilen varsa ya bize yada polis merkezine bildirsin” diye konuştu.