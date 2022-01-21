Taksinin direksiyonuna geçen çocuk dehşet saçtı!

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı taksiyle panelvan çarpıştı. Çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS 'DUR' İHTARINDA BULUNDU
Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, cadde üzerinde drift atarak ilerlediği öne sürülen 60 T 0253 plakalı taksiye dur ihtarında bulundu.
İHTARA UYMADI, PANELVAN MİNİBÜSE ÇARPTI
İhtara uymayan taksi sürücüsü kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından taksi, caddede ilerleyen Mehmet Özgel yönetimindeki 34 EIN 584 plakalı panelvan araca çarparak takla attı. Kazayı görenler yardıma koştu.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARACI İZİNSİZ ALMIŞ
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün 14 yaşındaki M.Y.Ö. olduğunu ve aracı evden izinsiz aldığını belirledi. M.Y.Ö ve takside bulunan 14 yaşındaki H.D, tedbir amaçlı ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUĞA 13 BİN 176 LİRA CEZA KESİLDİ
Yaşı küçük sürücü M.Y.Ö.'ye, dur ihtarına uyumamak, drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 176 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
DEHŞET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen taksinin panelvan araca çarparak takla attığı ve kazayı görenlerin olay yerine koştuğu görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!