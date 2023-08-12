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Taksim’de metruk bir binadan kendi kendine kopan parçalar yolda yürüyen bir ailenin üstüne düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, düşen taş parçaları bazı vatandaşları yaraladı. Olayla ilgili konuşan Musa Merdan, “Bir çocuk ölümden zor kurtuldu, ölümden döndük” dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan kendi kendine parçalar koptu. Parçalar o sırada yoldan geçen bir ailenin ve restoranın önündeki masada bulunan Musa Merdan’ın (28) üzerine düştü.

AİLENİN KORKU ANLARI Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda aile fertlerinin ve restoran müşterisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. REKLAM Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri binanın çevresine şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı. Yayaların işlek olarak kullandığı sokakta yaşanan dehşet anları bir restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.