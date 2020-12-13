Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yangın paniği

Yangın sabah 09.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle galeri içerisinde yoğun duman oluştu. Ekipler dumanın tahliye ederken yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.