Taksiciye sahte dolar verince yakalandı!

DHA

Yeni yıla Almanya'da girmek isteyen Murat K., 31 Aralık 2021 tarihinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.

DHA'nın haberine göre, taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele cebinde bulunan sahte dolarla ödeme yapan Murat K., daha sonra bilet satış ofisine giderek aynı yolla business class uçak biletini aldı. Murat K. İstanbul Havalimanı'nda uçuş saatini beklerken, taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle başvuruda bulundu.

SAHTE 2 BİN 700 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi. Murat K.'nın, GBT kontrolünde parada sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Murat K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.