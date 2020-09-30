İstanbul'dan sonra İzmir'de! Taksicilerin silahlı kavgası!

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bu sabah saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Aksoy Sokak'taki taksi durağındaki bir taksici Bostanlı bölgesinde bir yolcu aldı.

Bunun üzerine, Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti.

KAVGADA BİR TAKSİCİ DARP EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre taraflar burada sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darp edilmesi sonucu yaralandı. Mustafa Ş.'nin durakta bulunan Bülent Gözütok'a durumu bildirmesi üzerine, Bülent Gözütok ve yanındaki bir grup Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti.

DÖRT KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Burada tekrar yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Olayda, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.