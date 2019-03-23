Atatürk havalimanından taksiye binen Senegalli Ousmane A., kendisine "Terörist misin camii mi tarayacaksın. Sen terörist misin. Seni polise götüreceğim?" şeklinde sözler kullanan taksi şoförün görüntüsünü kaydetti. Bu görüntülerin sosyal medya da yer alması üzerine taksi şoförü Osman K. hakkında soruşturma başlatıldı. Taksi şoförü Osman K., turizm polisi tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık tarafından Osman K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından Osman K. tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifadesi alınan Osman K şunları söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

"10 TL bahşiş istemen şakadandır. Kendisine ş....z. şeklideki söylemlerim de şaka amaçlıdır. Müşteki bana tip tip baktığı için şüphelenerek "Sen terörist misin" şeklide cevap verdim. Ben Euro cinsinden para istemedim, taksimetre 50 TL yazmıştı, para üstünü de eksiksiz geri verdim. "Sen neden Türkiye'ye geldin yoksa Sultanahmet'i mi bombalayacaksın?" şeklindeki söylemlerimde bir amacım yoktu. "4 saattir bekledim güzel bir müşteri gelsin" şeklindeki beyanımda parası olan müşteriyi kastediyorum. Müşteki önce "param yok" sonra "param var" diyor. "Şaka yapıyorum ben sana bahşiş vereceğim" şeklinde hitap ediyor. ancak müşteki bana yaptığı şakayı video kaydına almamış. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Bu olaylar yaşanmasaydı. Üzgünüm" dedi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimlik, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek şüpheli Osman K.'yı "Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli hizmetten yararlanmasını engellemek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



