Taksi şoförü kadın turisti darbetti!

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fransa uyruklu 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi.
İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.
KOLUNDAN TUTUP BAŞINI KAPIYA VURDU
Fransa uyruklu kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı.
Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
Bir mahalle sakini, "Bayanı bayağı bir sürüklemiş. Ben de bir taksiciyim. Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış. Ben ceza almasını istiyorum. Bu taksiciliğe yakışmayan bir şey. Ücret konusunda bin lira meselesi geçmiş. Kadının beyanı o. Ama nasıl ben görmedim" dedi.
SON 3 AYDA ÜÇÜNCÜ OLAY
Geçtiğimiz ay İstanbul Beyoğlu'nda da bir genç bir kız, tartıştığı taksi şoförü tarafından tekme-tokat darbedildi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralan genç kızın şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ocak ayında meydana gelen bir diğer olayda da, Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin itiraz etmesi üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darbeden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dehşeti yaşatan sürücü ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.
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