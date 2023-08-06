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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taksi bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

        Taksi bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde havalimanı yolunda bir kişi taksinin bagajında yolculuk etti. Tehlikeli anlar diğer şoförlerin kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:42
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        Bagajda tehlikeli yolculuk
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        İstanbul'un Çatalca ilçesi TEM Otoyolu'nda ilerleyen taksinin bagajında yolculuk yapan kişi kameraya yansıdı. Tehlikeli yolculuk bir başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Çatalca TEM Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine ilerleyen bir taksinin açılıp kapanan bagajı diğer sürücülerin dikkatini çekti.

        Arkada ilerleyen sürücü taksiye yaklaşınca bagajda bir kişinin olduğunu fark etti. İçinde üç yolcu bulunduğu görülen taksi, bagajındaki yolcuyla havalimanına doğru ilerledi.

        Taksi sahibi ise olaydan haberinin olmadığını, aracın şoförde olduğunu belirtti. Yolcunun bagajda seyahat ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #bagajda yolculuk
        #çatalca
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