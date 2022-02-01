Takımdan atılan futbolcu, kulübü soydu

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, eski futbolcusu tarafından soyuldu. Daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan atılan amatör futbolcu olduğu iddia edilen hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazar günü 01.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kulübün dernek binasına pencereden giren şahıs, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.
Dernek binasındaki odaların kapısını kıran şüpheli, 3 saat içerisinde odaları talan etti. Şüpheli yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Kulüp yetkilileri sabah dernek binasına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.'nin olduğunu belirledi. Daha önce hırsızlık gerekçesiyle takımdan atılan amatör futbolcu olduğu ortaya çıkan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
'KAPILARI KIRIP HER YERİ TALAN ETMİŞ'
Hırsızlık olayıyla ilgili konuşan kulüp başkanı Özkan Oğuzatak, "Biz, madde bağımlısı olan bu genç kardeşimizi kazanmaya çalışarak takımımızda yer verdik. Bu genç arkadaşımız bir yanlış yaparak idmanda arkadaşlarının parasını çaldı, kulüpten uzaklaştırdık.
AFFEDEREK BİR ŞANS DAHA VERDİK
Takımdaki ağabeylerinin ısrarı üzerine affedilerek bir şans daha verdik. Onu kazanmak için takımda 10 numaralı formayı giymesini sağlayarak kaptanlık verdik. Genç kardeşimiz bu sefer arkadaşının telefonunu çaldı. Takımdan uzaklaştırdık, daha sonra gece saatlerinde kulüp dernek binasına girip 2 adet laptop ile bir miktar parayı çalıyor. Odaların kapısını kırarak, her yeri talan etmiş. Bıçakla kabloları kesmeye çalışmış, elektrik çarpabilir, hayatını kaybedebilirdi" dedi.
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