Son dönemde başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle gerilim yaşamaya başlatan İran yönetimi, ABD ile 'mahkum değişimi' yapmak istiyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, değişimi kabul etmeleri halinde ABD tarafından iadesini istedikleri İranlı mahkumların isim listesini Washington'a iletti.

Listenin içeriği hakkında bir açıklama yapılmazken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İranlı bilim insanı Mesud Süleymani'nin yakın zamanda serbest bırakılmasını ümit ettiğini söylemekle yetindi.

Zarif, Tahran'a yönelik ambargoları delerek ülkeye biyolojik materyal sokmaya çalışırken tutuklanan Süleymani'yle ilgili durumu geçtiğimiz ay New York'ta katıldığı BM Genel Konseyi toplantılarında da dile getirmişti.

Bakanlık Sözcüsü Abbas Musavi, "ABD tarafına, serbest bırakılmalarını istediğimiz İranlıların listesini verdik. Herşey yoluna giderse Süleymani ve diğer İranlı mahkumlar yakında serbest bırakılır" diye konuştu.

Tahran'la Washington arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz Mayıs ayında ABD lideri Donald Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yeniden tırmanmaya başlamıştı.

ABD yönetimi, son dönemde Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve Körfez bölgesindeki petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Olası bir mahkum değişiminin, taraflar arasındaki gerilimin düşürülmesi yönünde olumlu bir adım olabilir.