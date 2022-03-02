Tahliye sürecinde çarpıcı açıklama: Trenin ışıkları kapatıldı

Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının da tahliyesi devam ediyor.

Habertürk TV yayınına bağlanan Bilal Duman ise Moldova yolundaki tahliye sürecini anlattı. Harkov'dan yola çıktıklarını söyleyen Duman, "Yaklaşık 20 saattir yoldayız. Kiev'den geçerken trenin ışıkları kapatıldı" dedi.

Duman şunları kaydetti: "Şu an Moldova sınırına yakınız. 3 saatten bu yana bekliyoruz. Buradan otobüslerle Moldova'ya götürüleceğiz. Trende koridorlarda uyumaya çalıştık. Yaklaşık 20 saatten bu yana yoldayız. Yolculuk sırasında başkent Kiev'den geçerken trenin ışıkları kapatıldı."