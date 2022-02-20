Tacizci dehşeti! Genç kızın komşusunu bıçakladı

Muğla'da korkunç olay! Tuğçe'yi taciz eden kişi bu kez komşusunu bıçakladı
Muğla'da dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Kentin Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Çelik'i (23), taciz ettiği için tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan Nurettin Şeyhmusoğlu, tahliye olduktan sonra tekrar genç kızın evinin önüne giderek aileyi rahatsız etti. Şeyhmusoğlu önce tepki gösteren Çelik'in babasını darbetti, ardından sokakta bağırdığı için kendisini uyaran komşuları Mustafa Asım Çelenk'i (23) 5 yerinden bıçakla yaraladı
Bodrum´da oturan Tuğçe Çelik, 23 Temmuz 2020 yılında sosyal medya üzerinden 1,5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu.
DHA'nın haberine göre, Şeyhmusoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ve taciz ettiğini, evden dışarıya çıkamaya korktuğunu belirtti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Olayın ardından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen Şeyhmusoğlu genç kızı taciz etmeye devam edince tekrar tutuklandı.
6 ay tutuklu kalan Şeyhmusoğlu, serbest bırakıldı. İddiaya göre Şeyhmusoğlu, dün saat 14.00 sıralarında Çelik´in yaşadığı Ortakent Mahallesi Yalı Caddesi´nde evinin bulunduğu sokağa gitti. O sırada marketten dönen Çelik´in babası Yaşar Çelik ile karşılaştı.
Çelik´e küfür ve hakaret eden Şeyhmusoğlu, "Nobel ödülü aldım ben, 12 milyonumu vereceksin" diyerek Çelik´in başına vurup sokaktan kaçtı.
KOMŞUSUNU BIÇAKLADI
Bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şeyhmusoğlu iddiaya göre tekrar Tuğçe Çelik´in evinin bulunduğu sokağa gelerek bağırmaya başladı. Çevreyi rahatsız eden Şeyhmusoğlu'na apartta yaşayan Mustafa Asım Çelenk, tepki gösterdi. Çelik´in burada olmadığını İstanbul´a yerleştiğini söyleyerek susmasını istedi. Bunun üzerine Şeyhmusoğlu kendisini uyaran Çelenk´e küfür ve hakaret etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Şeyhmusoğlu yanında getirdiği bıçakla Çelenk'i karnından, kolundan ve yüzünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı.
DEHŞET SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Asım Çelenk özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çelenk´in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Çelenk´in bıçaklanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde Çelenk ve Şeyhmusoğlu arasında arbede ve bıçaklama anı yer aldı.
Darbedilen Tuğçe Çelik'in babası Yaşar Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtilirken olay yerinde gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Tacizci dehşeti! Genç kızın komşusunu bıçakladı/son-dakika-tacizci-dehseti-genc-kizin-komsusunu-bicakladi-3351138
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