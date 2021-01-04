Suudi Arabistan ve Katar'dan flaş anlaşma!

HABERTURK.COM

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar'ın, aralarındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, 5 Ocak’ta Riyad’ın ev sahipliğinde yapılacak olan Körfez İşbirliği Konseyi’ne Katar'ı da davet etmişti.

Katar Emirlik Divanı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.