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Haberler Dünya Ortadoğu SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan umre kotası!

Suudi Arabistan'dan umre kotası!

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi. Umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalıştığı belirtildi

08.08.2021 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan umre kotası!
Suudi Arabistan'dan umre kotası!
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AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

AYLIK 2 MİLYON UMRECİ KABUL EDİLECEK

AA'da yer alan habere göre başvuruların "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağını ifade eden Bin Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini kaydetti.

ÜLKELERİN SAYILARI BELİRLENECEK

Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

AŞI BELGESİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmanın, umre yapmak, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için ön koşul olduğuna işaret eden Bin Süleyman, yurt dışından gelen umrecilerin aşı olduklarına dair belgelerinin yanlarında bulunması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla yurt içinde umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıklamıştı.

Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan'ın, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendireceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da hac dönemi 23 Temmuz Cuma günü itibarıyla sona ermişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

GEÇEN YIL ZİYARETLERİ ASKIYA ALMIŞTI

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 salgını nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da yurt dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede, ilk yabancı umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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