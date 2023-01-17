Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması başladı

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada esnaf Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar, milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

İKİ AYRI DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre 8 kişinin de yaralandığı olayın ardından Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklandı. Olaylara ilişkin başlatılan soruşturmada ayrı ayrı yürütülen 'iş yeri' ve 'hastane' dosyaları ve birleştirildi.

CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA KATILDILAR

Bileştirilmenin ardından davanın ilk duruşmasına Malatya'da başlandı. Malatya'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, Şenyaşar ile Yıldız ailelerinin avukatları duruşmada hazır bulundu.

"İKİ EVLADI VE EŞİ LİNÇ EDİLDİ"

Duruşma başlamadan önce CHP heyeti Malatya Adliye Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, CHP olarak uzun zamandan beri davayı takip ettiklerini belirterek, "55 ay önce 14 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir linç ve katliam dosyasının duruşmasının yapılacağı gün Malatya Adliyesi’ndeyiz. 14 Haziran 2018'de Emine annenin 2 evladı ve eşi linç edilmişti. Diğer evlatları da zorlukla kurtulabilmişti. Bu mücadelede etkin bir soruşturma ve soruşturmanın yerine getirilmesi, ardından da bu lincin, katliamın doğrudan ve dolaylı sanıklarının adalet önünde, yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz ve bunu talep ediyoruz" dedi.