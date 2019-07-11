Suriye'nin Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın bölgedeki bir kilisenin yakınında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgenin Türkiye sınırına çok yakın olduğu biliniyor.