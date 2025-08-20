Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Suriye'ye pasaportla geçiş açıklaması | Son dakika haberleri

        Suriye'ye pasaportla geçiş açıklaması

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 14:24 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:06
        Suriye'ye pasaportla geçiş açıklaması
        İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3'üncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir" denildi.

