İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Ç.E.H.´nin Kocaeli´de olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre, operasyon düzenleyen ekipler, Ç.E.H.´yi gözaltına aldı. Ç.E.H., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.