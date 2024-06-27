Suriye sınırında anız yangınları!
Mardin'de Suriye sınırında anız yangınları çıktı. İki bölgede yükselen alevlere TOMA'larla da müdahale edildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır bölgesindeki 2 noktada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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DHA'nın haberine göre yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve TOMA desteği ile sınır karakoluna sıçramadan söndürüldü.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Öte yandan ilçeye bağlı Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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