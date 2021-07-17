Suriye'de bombalı terör saldırısı!

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.