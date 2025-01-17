Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe vurulduğunu bildirdi.

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist… pic.twitter.com/fHNvt1J8Lp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2025

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MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"