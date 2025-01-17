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        Haberler Gündem Güvenlik Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 29 terörist öldürüldü | HABERLER

        Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe!

        MSB: Suriye'nin kuzeyinde, saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:01
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        Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe vurulduğunu bildirdi.

        MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

        Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

        Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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