Son dakika: Suriye lideri Şara ve Barrack görüştü

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye lideri Ahmed el Şaraa, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad al-Shibani, Savunma Bakanı Abu Kasra ve istihbarat şefi Hussein al-Salameh'in de katıldığı görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, siyasi sürece destek ve güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye ve terör örgütü SDG arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmaları da ele alındı.