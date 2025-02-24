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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor | Dış Haberler

        Son dakika Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor

        Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin bugün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceği duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:18
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        Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
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        Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani bugün başkent Ankara'ya geliyor.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için bugün Ankara'da.

        Bakan Şeybani, son olarak 15 Ocak 2025'te Ankara'yı ziyaret etmişti.

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