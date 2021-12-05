Suriye'deki ABD üssünde patlama!

Suriye devlet televizyonu, Irak sınırı yakınlarındaki Humus vilayetinin doğusunda bulunan Al-Tanf’taki ABD üssünde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Reuters’ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde başka detay yer almadı.

Habere göre, ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı yakınlarındaki askeri üssünde birkaç patlama sesi duyuldu.