18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu. Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptı. Lavrov, toplantı sonucunda BM ve Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de uzlaştığı belirtti.
Suriye'de yeni anayasa çalışmaları 7 yıl süren kanlı iç savaşın ardından siyasi çözüme ulaşılması için en kritik adım olarak görülüyor.
Cenevre'de Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantıda Suriye'de yeni anayasanın oluşturulması için kurulacak anayasa komitesi konusunda uzlaşma sağlandı. Toplantıda BM temsilcileri de bulundu. Anayasa komitesinin ilk toplantısı 2019 yılının başında yapılacak.
ÇAVUŞOĞLU: ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Fakat sivil toplumla ilgili listede farklı görüşler olabilir. Bu konuda garantör ülkeler olarak ve BM olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.
Bugünkü toplantıda isimler dışında anayasa komisyonunun usul kurallarını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yani yüzde kaçla karar alması gerekiyor, hangi oranda, üçte iki çoğunlukla mı veya daha yüksek çoğunlukta mı, başkan olacak mı veya yardımcıları mı olacak, eş başkan mı olacak, buna benzer konuları ele aldık. Yani yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, üç garantör ülkenin komisyonun bir an önce kurulması için çabalarını yoğunlaştıracağının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu komisyonun ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Astana garantörleri olarak kendi aramızda bu çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugünkü toplantı Astana ve Soçi sürecinin Suriye'de siyasi çözüm için ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir. O bakımdan bugünkü toplantı son derece verimli geçti. Bu toplantıların Suriye'nin geleceği için, siyasi çözüm için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak, önemli bir aktör olarak biz katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."
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