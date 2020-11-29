Suriye'nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığını belirtti.

İHA'nın haberine göre, olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, yaralılar hastaneye sevk edildi.