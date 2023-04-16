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Haberler Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren

Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle devam ediyor. Şans oyunu tutkunları Süper Loto'da kazandıran numaraları merak ediyor. Şansını deneyen vatandaşlarımız için Süper Loto sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 16 Nisan 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 16.04.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunları 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları araştırıyor. İşte 16 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

16 NİSAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 1 - 23 - 40 - 50 - 53 - 56

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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