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Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 20 Aralık Salı 2022 MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları açıklandı! 20 Aralık 2022 MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto'da heyecan bu akşam yapılan çekilişle devam etti. Haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar saat 21:30'da açıklandı. İşte Milli Piyango 20 Aralık 2022 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 20.12.2022 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 20 Aralık Salı 2022 MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. İşte 20 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama sayfası

20 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

12 - 18 - 21 - 29 - 51 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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