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Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 14 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

14 Mart Salı Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde sonuçlar canlı yayında açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, bilet sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte 14 Mart 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 14.03.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 14 Mart 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 14 Mart 2023 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

14 MART 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

12 - 19 - 35 - 36 - 55 - 57

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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