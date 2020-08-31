Derbi tarihleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da. Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:
1. Hafta:
11 Eylül Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya (Stadı açıklanmadı)
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)
2. Hafta:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)
3. Hafta:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
4. Hafta:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Alanyaspor-Hatayspor (Başakşehir Okulları)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
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