03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programları açıklandı. İkinci yarı 17 Ocak'taki Ankaragücü-Konyaspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş Sivasspor maçı 19 Ocak Pazar günü oynanacak. 19. haftadaki Fenerbahçe-Başakşehir maçı 25 Ocak, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi ise 1 Şubat'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı şöyle:
18. HAFTA
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
19. HAFTA
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
20. HAFTA
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!