Sultangazi'de fabrikada yangın!

AA

İstanbul Sultangazi'de alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN BİR FABRİKAYA SIÇRADI Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

JANDARMA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.