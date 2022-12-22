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Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor!

İstanbul Sultangazi'de otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangına müdahale sürüyor

Giriş: 22.12.2022 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler | Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor! - Günün Haberleri
Sultangazi'de fabrikada yangın!
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AA

İstanbul Sultangazi'de alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinçci köyü yolundaki otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevli bir şekilde yangın devam ederken, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN BİR FABRİKAYA SIÇRADI

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

JANDARMA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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