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Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 15 saatte söndürüldü

Kayseri'de dün alevlere teslim olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 15 saatte söndürüldü

Giriş: 19.04.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sultan Sazlığı'nda alevler 15 saatte söndürüldü!
Sultan Sazlığı'nda alevler 15 saatte söndürüldü!
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DHA

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 15 saatte söndürüldü.

DHA'da yer alan habere göre Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 saat süren çalışma sonrası yangın söndürüldü. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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