Sultan'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!

İlçede bir sitede 8 aydır dini nikahla Berk Efe T. ile yaşayan Sultan Irmak, 3 Mayıs akşamı evde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak'ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi.

Olay gecesi evde bulunan Kadir Ç. Ankara'da, Berk Efe T. ile Yakup K. ise dün Kırşehir'in Kaman ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

Sorgulanmak üzere Ankara'ya getirilen şüpheliler, suçlamaları reddederek Irmak'ın intihar ettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Berk Efe T. ile Yakup K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kadir Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.