02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'de göç krizi diye bir şey söz konusu değil” dedi. “Bir meselemiz var doğru” diyen Soylu, “Yönettiğimiz bir mesele, küresel karmaşık bir meseleyi yürütüyoruz. Stratejimiz, politikamız var. Değişiklik söz konusu değil” diye konuştu.
"SURİYELİLERLE İLGİLİ POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK"
İçişleri Bakanı Soylu, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem’in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye’nin göç politikasını anlatan İçişleri Bakanı Soylu, “Suriyelilerle ilgili politikamızda değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE DALGANIN VURDUĞU İLK SAHİL GİBİ”
Suriyelilerin Türkiye’ye yönelik göçü hakkında konuşan Süleyman Soylu, “Türkiye dalganın vurduğu ilk sahil gibi ama biz kaya gibi olsun istemedik, çarpıp geri dönsün istemedik” dedi.
Suriyelilerin kayıtlı olduğu illerde bulunmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, Antalya ve İstanbul'da 2016'dan beri zorunlu ve insani haller dışında yeni kayıt alınmadığını söyledi.
Soylu, Suriyelilerle ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre, İstanbul'da kayıtlı 547 bin Suriyeli var. Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin toplam sayısı ise 92 bin.
GERİ GÖNDERME TARTIŞMASI
Soylu, Suriyelilerin ülkesine gönderilmesine yönelik tartışmaları da değerlendirdi. Soylu, “Gitsinler deniliyor, nereye gidecek, Ramazan Bayramı’nda 85 bin kişi gitti, 35-36 bini orada kaldı. Biz insanları ölüme göndermeyeyiz şirket değiliz kara bakmayacağız” diye konuştu.
Suriyeliler üzerinden algı operasyonu ve kara propaganda yapıldığını söyleyen Soylu, “Bizim için en korkutucu rüya Suriyelilere yönelik sokak eylemleri, linç girişimleri” dedi. Soylu, iç ve dış kaynaklı provokasyonlar konusunda uyardı.
FETÖ'CÜLER DE KAÇAK GÖÇMEN HATTINI KULLANDI
“Türkiye'nin içinde yaşanan olayları dışarıdan kaşımak hevesinde olanlar var” diye uyaran Süleyman Soylu, “Körfez ülkelerinin bir kaçına bakın, istihbaratın değerlendirmeleri ve aldığımız tedbirler var” diye konuştu.
FETÖ'nün Suriyeliler konusunu tahrik etmeye çalıştığını söyleyen “İstihbarat Daire Başkanı’nı aradım, FETÖ hesaplarının tamamı bu meseleyi tahrikte pozisyon almış durumda” dedi. Soylu 15 Temmuz sonrasında 8 bin FETÖ’cünün de kaçak göçmen hattını kullanarak Yunanistan'a kaçtığını belirtti.
KAÇAK GÖÇMENLERLE MÜCADELE
Tartışmaların yanı sıra kaçak göçmenlerle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Süleyman Soylu, “Yılın ilk 7 ayında 177 bin kaçak göçmen yakalandı. Günde yakalanan göçmen sayısı ise 2 bin” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, “İzmir'i bırakalım, günde 30-35 bin kişi geçer. Böyle bir şeyi yürütmek kolay değil. Avrupa'yı tehdit ediyorlar dediler, bu tehdit değil tespit" ifadelerini kullandı.
Kaçak göçle mücadele kapsamında İran sınırına duvar yapıldığını hatırlatan Soylu, sensörlü termal kameraların 2020'de sınırda devreye gireceğini belirtti. İran sınırına ikinci güvenlik şeridinin yapıldığını da açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!