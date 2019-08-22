İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonları hakkında "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKKlı teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, terör operasyonları ve 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmaları hakkında konuştu.

Soylu, 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmaları hakkında, "3 günden beri bu adamlar ve kadın, terör örgütüyle alınmıştır denilmesine rağmen inkar etmiyorlar. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Seçilerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı tekrar aday yaptılar. PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk. Dün bu mücadeleyi verdiğimiz bazıları ucuz siyaset pozisyonu adına hiç beklemediğimiz pozisyonları ortaya koyuyorlar. Biz yolumuzdan dönecek değiliz. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.