Soylu: O sözler hançer gibi saplandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. Burada yaptığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi olaylarına ilişkin "gurur duyduğuna" yönelik sözlerine tepki gösteren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

"KONUŞMAKTAN KORKAR HALDELER"

Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı, şu sayıları verdi: "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz."