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Son dakika haberi Sulama kanalında facia! 9 göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Giriş: 16.12.2022 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sulama kanalında facia! Çok sayıda can kaybı var - Güncel haberler
DHA

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs su kanalına düştü.

Fotoğraf: DHA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 9'a çıktığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

"Harran Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

Valilikten yapılan ilk açıklamada, "İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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