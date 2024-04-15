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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı

        Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan düşerek yüzde 8.7'ye geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:10
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        İşsizlikte düşüş
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        TÜİK şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya göre 109 bin kişi düşerek 3 milyon 78 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.3 puan düşerek yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.

        TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.3 oldu.

        GEN İŞSİZLİK YÜZDE 15.6

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da şubat ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 15.6'ya geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.4, kadınlarda ise yüzde 19.6 oldu.

        Detaylar geliyor...

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