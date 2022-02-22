Merkez Bankası şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):