Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmalarını övdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 26. gününde devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NBC'de katıldığı programda Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine değindi.

Stoltenberg, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri desteklemek ve kolaylaştırmak için gerçekten çaba sarf ediyor. Bu görüşmelerin herhangi bir sonuç doğuracağını söylemek için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'NIN UÇUŞA YASAK BÖLGE TALEBİ

Rusya'nın kimyasal silah kullanması durumunda uçuşa yasak bölge ilan edilebileceğini söyleyen Stoltenberg, "Şu anda böyle bir adımın krizi tırmandırabileceğine dair endişelerim var." dedi.

Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Ukrayna'yı destekliyor. Ama aynı zamanda bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönmesini önlememiz gerekiyor. Çünkü bu daha fazla hasara, ölümü ve yıkıma neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'nın hava saldırılarına karşı Batılı ülkelerden, hava sahası üzerinde uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesini istemişti. NATO, Ukrayna’nın uçuşa yasaklı bölge talebini reddetmişti.