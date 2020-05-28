İHA

Kütahya'da Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde cami ve mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

"BAHÇESİ VE AVLUSU YETERLİ DEĞİL"

Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu Cuma namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesi'nde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma namazları kılınabilecektir'' denildi.