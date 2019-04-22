Sri Lanka polisi, başkent Colombo'daki ana otobüs durağında 87 bomba fünyesi bulunduğunu duyurdu.

Sri Lanka bomba imha uzmanları etkisiz hale getirmeye çalışırken, Colombo Kilisesi yakınında bir kamyonette patlama meydana geldi.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRIYI YAPAN ÖRGÜT BELLİ OLDU

Sri Lanka hükümeti, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıkladı.

Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, grubun uluslararası bir ağdan yardım aldığını belirtti.

Örgütün ülkede aktif yerel bir grup olduğu biliniyor.